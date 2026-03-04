Скидки
Губерниев ответил Бородавко на слова про успех Йоханнеса Клебо

Дмитрий Губерниев и Юрий Бородавко
Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил Юрию Бородавко. Ранее тренер заявил, что России нужно гордиться победами своих лыжников, а не успехами Йоханнеса Клебо. В качестве примера он привёл Елену Вяльбе.

«Юрий Викторович, не менее великие у нас Кулакова, Сметанина, Клавдия Боярских, Веденин, Крюков…. И всем напомню, что блестящая лыжница Вяльбе никогда не была олимпийской чемпионкой в личном виде и в Нагано заняла место в эстафете Юли Чепаловой! При всём уважении к заслугам Вяльбе!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Бородавко также не согласился с Савелием Коростелёвым, который посчитал, что на ОИ-2026 Александр Большунов не смог бы помешать Йоханнесу Клебо взять шесть золотых медалей из шести возможных.

