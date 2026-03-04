Сорин: Коростелёв может бороться за попадание в топ-3 на международной арене

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил результат 22-летнего российского лыжника Савелия Коростелёва на Олимпийских играх — 2026.

«Конечно, Савелий пробежал очень достойно, занял четвёртое и пятое места, к нему никаких претензий нет. Я думаю, что он выдал свой максимум. И самое главное, что спортсмен почувствовал, что он может бороться за попадание в топ-3 на международной арене» — сказал Сорин в интервью ТАСС.

Савелий Коростелёв получил нейтральный статус от FIS в декабре 2025 года и с того времени выступает на этапах Кубка мира, также участвовал на Олимпиаде, где занял четвёртое место в скиатлоне