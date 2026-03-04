Скидки
Главная Лыжи Новости

Вяльбе рассказала, что Большунов предложил дарить крабов победителям ЧР в Южно-Сахалинске
Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов предложил идею дарить крабов победителям на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Это от Саши Большунова пошло. Была встреча с губернатором, и Саша сказал ему по поводу крабов. Губернатор сказал, что крабов будут дарить, слово своё сдержал. Всем спортсменам надо сказать спасибо Саше Большунову за то, что они кушают крабов. Знаю, что некоторые спортсмены поделились с сервисменами. Я тоже пробовала. Но я себе покупала, ни у кого не забирала», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Новости. Лыжи
Все новости RSS

