Лыжи, молодёжный ЧМ-2026, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 5 марта, в Лиллехаммере (Норвегия) продолжится молодёжный чемпионат мира — 2026 по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится мужской масс-старт на 20 км свободным стилем. На старт выйдет россиянин Савелий Коростелёв. Начало гонки — в 14:30 мск.

Официальной трансляции турнира в России нет. Следить за результатами гонок и новостями соревнований можно на «Чемпионате».

Напомним, Коростелёв получил нейтральный статус от FIS в декабре 2025 года и с того времени выступает на этапах Кубка мира, также участвовал в Олимпиаде, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое в марафоне на 50 км. Молодёжный чемпионат мира по зимним видам спорта — 2026 проходит в Лиллехаммере (Норвегия) со 2 по 8 марта.