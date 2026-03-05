Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжи, молодёжный чемпионат мира 2026, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Лыжи, молодёжный ЧМ-2026, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
Савелий Коростелёв
Комментарии

Сегодня, 5 марта, в Лиллехаммере (Норвегия) продолжится молодёжный чемпионат мира — 2026 по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится мужской масс-старт на 20 км свободным стилем. На старт выйдет россиянин Савелий Коростелёв. Начало гонки — в 14:30 мск.

Лыжные виды спорта. МЧМ-2026. Масс-старт
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Не началось

Официальной трансляции турнира в России нет. Следить за результатами гонок и новостями соревнований можно на «Чемпионате».

Напомним, Коростелёв получил нейтральный статус от FIS в декабре 2025 года и с того времени выступает на этапах Кубка мира, также участвовал в Олимпиаде, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое в марафоне на 50 км. Молодёжный чемпионат мира по зимним видам спорта — 2026 проходит в Лиллехаммере (Норвегия) со 2 по 8 марта.

Календарь молодёжного ЧМ-2026 по лыжным гонкам
Медальный зачёт молодёжного ЧМ-2026 по лыжным гонкам
Материалы по теме
Губерниев ответил Бородавко на слова про успех Йоханнеса Клебо
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android