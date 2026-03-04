Скидки
Лыжи, ЧР-2026, мужчины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию

Комментарии

Завтра, 5 марта, в Южно-Сахалинске продолжится чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. В рамках очередного соревновательного дня состоится мужская эстафета 4х7,5 км. Начало — в 8:00 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
05 марта 2026, четверг. 08:00 МСК
Не началось

На старт гонки выйдут 12 команд, среди которых сборные Татарстана, Тюменской области, Коми, ХМАО-Югры, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Удмуртии и Красноярского края.

4 февраля сборная Тюменской области-1 в составе Екатерины Смирновой, Алисы Жамбаловой, Карины Гончаровой и Елизаветы Пантриной выиграла золотые медали чемпионата России — 2026 в Южно-Сахалинске в женской эстафете на 4х7,5 км. Лыжницы преодолели дистанцию за 1:28.10,3.

Календарь ЧР-2026 по лыжным гонкам
Комментарии
