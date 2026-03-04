Скидки
Егор Сорин предположил, какие результаты покажет Большунов в случае допуска на Кубок мира

Егор Сорин
Комментарии

Тренер российской сборной по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о возможной физической форме лидеров сборной России Александра Большунова и Сергея Ардашева в случае возвращения на Кубок мира. Для попадания на подиум должно пройти время, считает он.

«Раз Савелий уже борется за топ-3 и его прогресс за два месяца в Европе заметен, то можно предположить: когда вернутся все сильнейшие — Большунов, Ардашев и другие — они тоже будут бороться за высокие места. Но не сразу. Нужен период адаптации — несколько месяцев и несколько этапов Кубка мира. Когда он пройдёт, уверен, наши смогут уверенно заезжать в топ-10, в топ-6 и дотягиваться до подиума. И особенно в эстафете — за второе место, уверен, тоже смогут бороться», — приводит слова Сорина «РИА Новости Спорт».

На КМ у мужчин на данный момент выступает только Савелий Коростелёв.

