Савелий Коростелёв заявился на масс-старт на молодёжном чемпионате мира — 2026

Российский лыжник, участник Олимпийских игр — 2026 Савелий Коростелёв оказался в числе участников масс-старта на 20 км свободным стилем на молодёжном чемпионате мира — 2026 в Лиллехаммере (Норвегия). Состав участников опубликовала пресс-служба Международной лыжной федерации (FIS). Гонка состоится завтра, 5 марта. Её начало — в 14:30 мск.

Всего на старт заявилось 72 человека. Россиянина можно назвать одним из главных фаворитов. В активе Коростелёва уже есть две победы на молодёжном ЧМ по лыжным гонкам. Оба золота он добыл в 2022 году – в разделке на 10 км классическим стилем и в мужской эстафете. В его активе также серебро того турнира в масс-старте на 30 км.

Напомним, Коростелёв на Олимпиаде-2026 занял четвёртое место в скиатлоне.