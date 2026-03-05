Егор Сорин оценил свою работу по подготовке российских лыжников к Олимпиаде-2026

Тренер российской сборной по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал итоги Олимпиады-2026 в Валь-ди-Фьемме (Италия). Он поставил оценку своей деятельности с Савелием Коростелёвым и Дарьей Непряевой.

«Когда говорят об Олимпийских играх, положительным можно считать только тот итог, когда хотя бы есть одна медаль. Увы, у нас этой медали нет. Поэтому, если в целом говорить про мою работу, наверное, она неудовлетворительная. Были определённые сложности в организации турне по Европе, по этапам Кубка мира. Мы с ними старались справиться, но, видимо, не до конца справились, поэтому без медали. Однако в любом случае знаем, над чем работать», — приводит слова Сорина ТАСС.

Лучший результат на ОИ-2026 среди россиян показал Савелий Коростелёв. Он стал четвёртым в скиатлоне.