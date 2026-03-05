Стало известно, под каким номером Коростелёв побежит в масс-старте на молодёжном ЧМ-2026

Сегодня, 5 марта, в Лиллехаммере (Норвегия) пройдёт мужской масс-старт на 20 км свободным стилем в рамках молодёжного чемпионата мира — 2026. На гонку заявился и россиянин Савелий Коростелёв. Он получил первый стартовый номер.

Начало соревнований — в 14:30 мск. Всего на дистанцию отправятся 72 спортсмена.

Россиянина можно назвать одним из главных фаворитов. В активе Коростелёва уже есть две победы на молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам. Оба золота он добыл в 2022 году – в разделке на 10 км классическим стилем и в мужской эстафете. В его активе также серебро того турнира в масс-старте на 30 км.