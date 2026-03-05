«Для многих это загадка». Сорин оценил работу сервис-бригады норвежских лыжников

Тренер российской сборной по лыжным гонкам Егор Сорин оценил работу сервис-бригады сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2026. Спортсмены прошли дистанцию 50 км без смены лыж.

«Для многих это загадка, как им удалось так пройти 50 км на одной паре лыж. Я думаю, у них были приготовлены вторые пары лыж, однако, так как отрыв был уже достаточно большой, они решили не менять, так как у них лыжи работали гораздо лучше, чем у всех других сборных, в том числе нашей. Это было видно по трансляции. Бригада норвежцев отработала выше всяких похвал. Спортсменам было достаточно одной пары, чтобы дойти до финиша. Если бы была более плотная борьба с представителями других стран, думаю, норвежцы тоже взяли бы свежие лыжи, но им и этого хватило», — приводит слова Сорина ТАСС.