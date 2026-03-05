Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Для многих это загадка». Сорин оценил работу сервис-бригады норвежских лыжников

«Для многих это загадка». Сорин оценил работу сервис-бригады норвежских лыжников
Комментарии

Тренер российской сборной по лыжным гонкам Егор Сорин оценил работу сервис-бригады сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2026. Спортсмены прошли дистанцию 50 км без смены лыж.

«Для многих это загадка, как им удалось так пройти 50 км на одной паре лыж. Я думаю, у них были приготовлены вторые пары лыж, однако, так как отрыв был уже достаточно большой, они решили не менять, так как у них лыжи работали гораздо лучше, чем у всех других сборных, в том числе нашей. Это было видно по трансляции. Бригада норвежцев отработала выше всяких похвал. Спортсменам было достаточно одной пары, чтобы дойти до финиша. Если бы была более плотная борьба с представителями других стран, думаю, норвежцы тоже взяли бы свежие лыжи, но им и этого хватило», — приводит слова Сорина ТАСС.

Материалы по теме
Хватит хейтить Клебо! Норвежец заслужил все свои победы
Опрос
Хватит хейтить Клебо! Норвежец заслужил все свои победы
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android