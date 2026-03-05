Скидки
Лыжи

30-летняя серебряная медалистка ОИ Надине Фендрих объявила о завершении карьеры

30-летняя серебряная медалистка ОИ Надине Фендрих объявила о завершении карьеры
Серебряный призер олимпийских игр 2026 года в командном спринте и одна из лучших спринтеров мира швейцарская лыжница Надине Фендрих объявила о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2025/2026.

«Возможность превратить свое хобби в профессию — это огромная привилегия. Я чрезвычайно благодарна за все эти годы, в течение которых я могла совершенствовать свои навыки и развиваться вместе со своей командой. Завоевание олимпийской медали всегда было моей мечтой», — сказал Фендрих в видео, опубликованном в аккаунте одной из своих соцсетей.

30-летняя Надине Фендрих является самой титулованной швейцарской спортсменкой в истории лыжных гонок. Фендрих является трёхкратным призёром чемпионатов мира, победителем этапов Кубка мира и участницей трёх Олимпийских игр (одно серебро). В конце марта она примет участие в своей последней гонке на чемпионате Швейцарии в Ле-Диаблере.

