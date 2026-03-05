«Будем сражаться за победу». Константин Тиунов — о задачах сборной ХМАО-Югры в эстафете ЧР

Лыжник Константин Тиунов, на чемпионате России в Южно-Сахалинске представляющий Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, высказался о перспективах своей команды в мужской эстафете 4 х 7,5 км, которая проходит в эти минуты на лыже-биатлонном комплексе «Триумф».

«Будем сражаться за победу. У нас команда хорошая, все ребята сильные. Я буду выступать на втором этапе. Погода тяжёлая. Как буду действовать — разберусь уже на дистанции», — сказал Тиунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в мужском командном спринте первая сборная ХМАО-Югры в составе Егора Митрошина и Константина Тиунова заняла четвёртое место.

Видео: Рафаэль Надаль катается на лыжах со своим сыном