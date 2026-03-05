Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Будем сражаться за победу». Константин Тиунов — о задачах сборной ХМАО-Югры в эстафете ЧР

«Будем сражаться за победу». Константин Тиунов — о задачах сборной ХМАО-Югры в эстафете ЧР
Комментарии

Лыжник Константин Тиунов, на чемпионате России в Южно-Сахалинске представляющий Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, высказался о перспективах своей команды в мужской эстафете 4 х 7,5 км, которая проходит в эти минуты на лыже-биатлонном комплексе «Триумф».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
05 марта 2026, четверг. 08:00 МСК
Идёт
1
Республика Татарстан-1
2
Тюменская область
3
Республика Коми-1

«Будем сражаться за победу. У нас команда хорошая, все ребята сильные. Я буду выступать на втором этапе. Погода тяжёлая. Как буду действовать — разберусь уже на дистанции», — сказал Тиунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в мужском командном спринте первая сборная ХМАО-Югры в составе Егора Митрошина и Константина Тиунова заняла четвёртое место.

Материалы по теме
Татарстан-2 с Ардашевым выиграл мужской командный спринт на ЧР, Большунов — третий

Видео: Рафаэль Надаль катается на лыжах со своим сыном

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android