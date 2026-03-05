Команда Республики Татарстан — 2 выиграла мужскую эстафету на чемпионате России
Поделиться
Команда Республики Татарстан — 2 одержала победу в мужской эстафете в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске. В состав команды вошли Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов, Сергей Забалуев. Они преодолели дистанцию за 1:13.31,6.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
05 марта 2026, четверг. 08:00 МСК
Идёт
1
Республика Татарстан-1
2
Тюменская область
3
Республика Коми-1
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Южно-Сахалинск. Мужчины. Эстафета:
1. Республика Татарстан — 2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов, Сергей Забалуев) – 1:13.31,6.
2. Республика Татарстан — 1 (Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов) – отставание 0,1.
3. Республика Коми — 1 (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров) +0,5.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 марта 2026
-
09:45
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:00
-
06:26
-
00:58
-
00:35
-
00:29
- 4 марта 2026
-
21:30
-
21:16
-
21:03
-
18:48
-
18:40
-
18:23
-
15:32
-
15:14
-
15:03
-
14:22
-
13:56
-
13:16
-
13:00
-
09:45
- 3 марта 2026
-
21:30
-
15:19
-
14:12
-
12:30
-
11:50
-
11:43
-
11:40
-
10:57
-
09:52
-
09:03
-
08:33
-
08:07