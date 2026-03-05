Команда Республики Татарстан — 2 выиграла мужскую эстафету на чемпионате России

Команда Республики Татарстан — 2 одержала победу в мужской эстафете в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске. В состав команды вошли Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов, Сергей Забалуев. Они преодолели дистанцию за 1:13.31,6.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Южно-Сахалинск. Мужчины. Эстафета:

1. Республика Татарстан — 2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов, Сергей Забалуев) – 1:13.31,6.

2. Республика Татарстан — 1 (Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов) – отставание 0,1.

3. Республика Коми — 1 (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров) +0,5.