Савелий Коростелёв завоевал серебро в масс-старте на молодёжном чемпионате мира — 2026

Комментарии

Российский лыжник, участник Олимпийских игр — 2026 Савелий Коростелёв завоевал серебро в масс-старте свободным стилем на 20 км на молодёжном чемпионате мира — 2026, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 43.32,8.

Лыжные виды спорта. МЧМ-2026. Масс-старт
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Элиас Кек
Германия
43:32.5
2
Савелий Коростелёв
Россия
+0.3
3
Ксавье Маккивер
Канада
+0.6

Победителем масс-старта стал немец Элиас Кек с результатом 43.32,5. Тройку сильнейших замкнул представитель Канады Ксавье Маккивер (+0,6).

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира — 2026. Лиллехаммер (Норвегия). Масс-старт, свободный стиль, 20 км. Мужчины:

  1. Элиас Кек (Германия) — 43.32,5.
  2. Савелий Коростелёв (Россия) — отставание 0,3.
  3. Ксавье Маккивер (Канада) +0,6.
  4. Давиде Гьо (Италия) +0,8.
  5. Тобиас Ганнер (Австрия) +0,9.
  6. Нико Анттола (Финляндия) +1,0.
  7. Мийян Лессю (Франция) +1,1.
  8. Йонатан Линдберг (Швеция) +1,5.
Календарь молодёжного чемпионата мира
