Савелий Коростелёв завоевал серебро в масс-старте на молодёжном чемпионате мира — 2026

Российский лыжник, участник Олимпийских игр — 2026 Савелий Коростелёв завоевал серебро в масс-старте свободным стилем на 20 км на молодёжном чемпионате мира — 2026, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 43.32,8.

Победителем масс-старта стал немец Элиас Кек с результатом 43.32,5. Тройку сильнейших замкнул представитель Канады Ксавье Маккивер (+0,6).

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира — 2026. Лиллехаммер (Норвегия). Масс-старт, свободный стиль, 20 км. Мужчины: