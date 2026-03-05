Скидки
Коростелёв завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года

Комментарии

Участник Олимпийских игр — 2026 Савелий Коростелёв стал первым российским лыжником с 2022 года, завоевавшим медаль на международном турнире. Сегодня, 5 марта, он стал серебряным призёром в масс-старте свободным стилем на молодёжном чемпионате мира в Лиллехаммере (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 43.32,8.

Лыжные виды спорта. МЧМ-2026. Масс-старт
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Элиас Кек
Германия
43:32.5
2
Савелий Коростелёв
Россия
+0.3
3
Ксавье Маккивер
Канада
+0.6

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира — 2026. Лиллехаммер (Норвегия). Масс-старт, свободный стиль, 20 км. Мужчины:

  1. Элиас Кек (Германия) — 43.32,5.
  2. Савелий Коростелёв (Россия) — отставание 0,3.
  3. Ксавье Маккивер (Канада) +0,6.
  4. Давиде Гьо (Италия) +0,8.
  5. Тобиас Ганнер (Австрия) +0,9.
  6. Нико Анттола (Финляндия) +1,0.
