Коростелёв завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года
Участник Олимпийских игр — 2026 Савелий Коростелёв стал первым российским лыжником с 2022 года, завоевавшим медаль на международном турнире. Сегодня, 5 марта, он стал серебряным призёром в масс-старте свободным стилем на молодёжном чемпионате мира в Лиллехаммере (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 43.32,8.
Лыжные виды спорта. МЧМ-2026. Масс-старт
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Элиас Кек
Германия
43:32.5
2
Савелий Коростелёв
Россия
+0.3
3
Ксавье Маккивер
Канада
+0.6
