Коростелёв завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года

Участник Олимпийских игр — 2026 Савелий Коростелёв стал первым российским лыжником с 2022 года, завоевавшим медаль на международном турнире. Сегодня, 5 марта, он стал серебряным призёром в масс-старте свободным стилем на молодёжном чемпионате мира в Лиллехаммере (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 43.32,8.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира — 2026. Лиллехаммер (Норвегия). Масс-старт, свободный стиль, 20 км. Мужчины:

Элиас Кек (Германия) — 43.32,5. Савелий Коростелёв (Россия) — отставание 0,3. Ксавье Маккивер (Канада) +0,6. Давиде Гьо (Италия) +0,8. Тобиас Ганнер (Австрия) +0,9. Нико Анттола (Финляндия) +1,0.