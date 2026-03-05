Скидки
«Понял, что слишком стар». Коростелёв — о серебре в масс-старте на МЧМ-2026

Российский лыжник, участник Олимпийских игр — 2026 Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление на молодёжном чемпионате мира — 2026 в Лиллехаммере (Норвегия). Он стал серебряным призёром, уступив лидеру 0,3 секунды.

Лыжные виды спорта. МЧМ-2026. Масс-старт
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Элиас Кек
Германия
43:32.5
2
Савелий Коростелёв
Россия
+0.3
3
Ксавье Маккивер
Канада
+0.6

«Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет (смеётся). Старался выходить вперёд, взять хороший темп. Но было сложно лидировать всю гонку одному, когда я начинал отдыхать, группа собиралась. Пытался разбить группу, но это было очень тяжело. Мне нужен был кто-то ещё, чтобы сделать отрыв.

Сегодня я улетаю в Хельсинки. Моя следующая гонка – это 10 км в Лахти. Смогу ли я попасть на подиум в этом сезоне? Попытаюсь, но это будет непросто», – сказал Коростелёв в интервью FIS.

