«Мне было трудно есть и спать». Легрейд — о признании в измене во время Олимпиады-2026

«Мне было трудно есть и спать». Легрейд — о признании в измене во время Олимпиады-2026
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал, с чем столкнулся после неожиданного признания в измене своей девушке на Олимпийских играх — 2026.

«Думаю, любой, кто пережил нечто подобное, сможет меня понять. Это была физическая реакция, такова реальность, это просто часть процесса. Мне было трудно есть и спать. Поэтому я похудел сильнее, чем следовало бы. Надеюсь, на предстоящих стартах нас ждёт много хорошей еды, чтобы я мог нормально питаться и вернуться в форму», — приводит слова спортсмена NRK.

Спортсмен выступил с заявлением об измене после завоевания бронзовой медали в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Главный неудачник сборной Норвегии на Олимпиаде. Что не так со Стурлой Легрейдом?
Главный неудачник сборной Норвегии на Олимпиаде. Что не так со Стурлой Легрейдом?
