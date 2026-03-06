Стал известен состав Норвегии на этап Кубка мира в Лахти. Клебо побежит всю программу

Был опубликован состав норвежской лыжной сборной на девятый этап Кубка мира — 2025/2026. В рамках соревнований состоятся гонки с раздельного старта на 10 км и спринты свободным стилем. Титулованный Йоханнес Клебо выступит во всех видах программы.

Среди лидеров мужской сборной Норвегии в спринт также заявились Харальд Эстберг Амундсен, Эвен Нортуг и Оскар Вике, а на разделку — Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен, Андреас Рее и Маттис Стенсхаген, сообщает Skiforbundet.

В женской части команды разделку побегут Хейди Венг, Кристин Эустгулен Фоснес и Каролине Симпсон-Ларсен. На старт спринта выйдут Кристине Ставос Шистад, Лотта Уднес Венг и Тириль Уднес Венг.