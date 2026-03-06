Российские спортсмены завоевали бронзу юниорского ЧЕ-2026 по ски-альпинизму

Россияне Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян заняли третье место в финале смешанной эстафеты в рамках юниорского чемпионата Европы — 2026. Соревнования проходят в Шахдаге (Азербайджан). Победителями стали Хелена Ойрингер и Мориц Бауреггер из Германии, а серебро завоевали представители Испании Эмма Богонес и Аарон Альварес.

Ранее Пшеничная стала обладательницей серебряной медали в индивидуальной гонке.

В среду, 4 марта, серебряный призёр Олимпиады-2026 Никита Филиппов выиграл золотую медаль чемпионата Европы — 2026. Он преодолел спринтерскую дистанцию за 2.58,6. Вторым стал Томас Буссар (Швейцария), третьим — От Феррер (Испания).