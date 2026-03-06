Умницына выиграла бронзу в индивидуальной гонке на молодёжном ЧЕ-2026 по ски-альпинизму

Российская ски-альпинистка Ирина Умницына заняла третье место в индивидуальной гонке в рамках чемпионата Европы — 2026 (до 23 лет). Золотая медаль досталась Тиб Дезём (Швейцария), а серебряная – Марии Ордоньес (Швейцария).

Ранее на соревнованиях в Шахдаге (Азербайджан) Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян (до 18 лет) заняли третье место в финале смешанной эстафеты. Победителями стали Хелена Ойрингер и Мориц Бауреггер из Германии, а серебро взяли представители Испании Эмма Богонес и Аарон Альварес.

В среду, 4 марта, серебряный призёр Олимпиады-2026 Никита Филиппов выиграл золотую медаль чемпионата Европы — 2026.