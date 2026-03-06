Линдси Вонн приступила к тренировкам после тяжёлой травмы ноги

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн вернулась к тренировочному процессу меньше чем через месяц после травмы на Олимпиаде-2026. В Италии она выступала с повреждением крестообразной связки, а во время заезда в скоростном спуске упала после одного из прыжков и не смогла подняться самостоятельно. Её эвакуировали с горного склона на вертолёте.

«Это были тяжёлые времена, но я всё равно благодарна и продолжаю усердно работать. Единственная цель — поправиться. День за днём. Я смогу», — написала Вонн в социальных сетях.

Позже Линдси Вонн рассказала, что, если бы не грамотные действия её хирурга, травмированную ногу нужно было бы ампутировать.

Американскую горнолыжницу выписали из больницы после нескольких операций.