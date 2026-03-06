Скидки
Лыжи, ЧР-2026, женщины: во сколько начало масс-старта на 50 км, где смотреть трансляцию

Лыжи, ЧР-2026, женщины: во сколько начало масс-старта на 50 км, где смотреть трансляцию
Комментарии

Завтра, 7 марта, в Южно-Сахалинске продолжится чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. В рамках очередного соревновательного дня состоится женский масс-старт на 50 км. Начало — в 7:30 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
07 марта 2026, суббота. 07:30 МСК
Не началось

Ранее сборная Тюменской области – 1 в составе Екатерины Смирновой, Алисы Жамбаловой, Карины Гончаровой и Елизаветы Пантриной выиграла золотые медали чемпионата России — 2026 в Южно-Сахалинске в женской эстафете на 4х7,5 км. Лыжницы преодолели дистанцию за 1:28.10,3.

Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам продлится до 8 марта. Он завершится мужским и женским марафонами на 50 км.

