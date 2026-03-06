Скидки
Савелий Коростелёв и Дарья Непряева не выступят в коньковом спринте на этапе КМ в Лахти

Участники Олимпиады-2026 российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева не выступят в коньковом спринте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Лахти (Финляндия).

Ранее Савелий Коростелёв стал первым российским лыжником с 2022 года, выигравшим медаль на международном турнире. Вчера, 5 марта, он стал серебряным призёром в масс-старте свободным стилем на молодёжном чемпионате мира в Лиллехаммере (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 43.32,8.

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева в предыдущей гонке заняла пятое место в скиатлоне в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026. Она отстала от победительницы на 15,3 секунды.

