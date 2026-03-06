«Сейчас организм требует расплаты». Бриньоне досрочно завершила выступления в сезоне

Двукратная олимпийская чемпионка итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне сообщила о досрочном завершении сезона-2025/2026.

«Думаю, за последние месяцы я потребовала от своего организма очень многого. С самого первого дня травмы я полностью посвятила себя цели — выступить на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортине, добиться двойного результата: нести флаг Италии и подняться на пьедестал. Мне удалось сделать это даже дважды — и оба раза я стояла на вершине пьедестала. Я пыталась продолжить сезон, но сейчас мой организм требует расплаты.

Поскольку сезон уже близится к концу, я воспользуюсь возможностью немного отдохнуть и затем продолжить реабилитацию наилучшим образом. Очевидно, что на протяжении всего этого времени моё тело работало на пределе, чтобы совершить то чудо, которое нам удалось», – приводит слова Бриньоне пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Италии (FISI).

35-летняя Бриньоне выиграла олимпийское золото в супергиганте и гигантском слаломе, став самой возрастной горнолыжницей, которой удалось это сделать. Победы на Играх-2026 состоялись всего через 10 месяцев после того, как она получила множественные переломы левой ноги и разрыв передней крестообразной связки в результате падения в сезоне-2024/2025. Она вернулась к тренировкам на лыжах в ноябре, а к выступлению на этапах Кубка мира — за две недели до Олимпийских игр – 2026.