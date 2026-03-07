Лыжи, Кубок мира, 9-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 марта, в Лахти (Финляндия) в рамках девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский спринт. Начало квалификации запланировано на 11:00 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс остаётся лидером в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1744 очка. На втором месте находится шведка Моа Илар (1482 очка). Россиянка Дарья Непряева на текущий момент занимает 17-ю строчку (612).

Отметим, что участники Олимпиады-2026 российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева не выступят в коньковом спринте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Лахти (Финляндия).