Собака сбила двух лыжниц во время марафона на чемпионате России. Кудисова получила травму

Две российские лыжницы, Арина Кусургашева и Алина Кудисова, упали во время масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске, из-за выбежавшей собаки.

На одном из участков трассы перед группой лыжниц внезапно выбежала собака. Две спортсменки споткнулись о животное — первой упала Кудисова, затем на ногах не смогла устоять Кусургашева.

Фото: Кадр из трансляции

Кусургашева смогла подняться и без проблем продолжила гонку. Кудисова, по всей видимости, получила травму. Алина не сразу смогла встать, она расплакалась. В итоге лыжница была вынуждена сойти с гонки из-за полученной травмы, хотя шла в группе лидеров.

Фото: Кадр из трансляции