Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Собака сбила двух лыжниц во время марафона на чемпионате России. Кудисова получила травму

Собака сбила двух лыжниц во время марафона на чемпионате России. Кудисова получила травму
Комментарии

Две российские лыжницы, Арина Кусургашева и Алина Кудисова, упали во время масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске, из-за выбежавшей собаки.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
07 марта 2026, суббота. 07:30 МСК
Идёт
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
2
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область

На одном из участков трассы перед группой лыжниц внезапно выбежала собака. Две спортсменки споткнулись о животное — первой упала Кудисова, затем на ногах не смогла устоять Кусургашева.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Кусургашева смогла подняться и без проблем продолжила гонку. Кудисова, по всей видимости, получила травму. Алина не сразу смогла встать, она расплакалась. В итоге лыжница была вынуждена сойти с гонки из-за полученной травмы, хотя шла в группе лидеров.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Материалы по теме
Суперсенсация в лыжах! Дрим-тим с Ардашевым и Большуновым проиграла эстафету
Суперсенсация в лыжах! Дрим-тим с Ардашевым и Большуновым проиграла эстафету
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android