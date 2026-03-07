Лыжи, Кубок мира, 9-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 марта, в Лахти (Финляндия) в рамках девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской спринт. Начало квалификации запланировано на 11:35 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Норвежский лыжник 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после скиатлона на восьмом этапе соревнования, который прошёл в Фалуне (Швеция). В его активе 1781 очко.

Отметим, что участники Олимпиады-2026 российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева не выступят в коньковом спринте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Лахти (Финляндия).