Евгения Крупицкая выиграла масс-старт на 50 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Представляющая Санкт-Петербург лыжница Евгения Крупицкая стала победительницей масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске. Она преодолела дистанцию за 2:27.28,9. Второе место заняла Елизавета Пантрина, которая отстала от лидера на +2.20,1. Замкнула тройку лидеров Екатерина Булычева (+2.27,0).
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
07 марта 2026, суббота. 07:30 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
2:27:28.9
2
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+2:20.10
3
Екатерина Булычева
Ленинградская область
+2:27.00
Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам продлится до 8 марта. Он завершится мужским и женским марафонами на 50 км.
