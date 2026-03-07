Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Представительница Швеции Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта в рамках девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 3.02,90. Второе место заняла шведка Линн Сван, которая отстала от лидера на 2,34 секунды. Замкнула тройку лучших представительница Швеции Йоханна Хагстрём с результатом +4,26.

Лыжи, Кубок мира, 9-й этап, женщины, квалификация спринта, результат:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.02,90.

2. Линн Сван (Швеция) – отставание 2,34.

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +4,26.

4. Джина дель Рио (Андорра) +5,85.

5. Джесси Диггинс (США) +6,14.