Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Лахти
Комментарии

Представительница Швеции Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта в рамках девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 3.02,90. Второе место заняла шведка Линн Сван, которая отстала от лидера на 2,34 секунды. Замкнула тройку лучших представительница Швеции Йоханна Хагстрём с результатом +4,26.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Лыжи, Кубок мира, 9-й этап, женщины, квалификация спринта, результат:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.02,90.

2. Линн Сван (Швеция) – отставание 2,34.

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +4,26.

4. Джина дель Рио (Андорра) +5,85.

5. Джесси Диггинс (США) +6,14.

Материалы по теме
Кошмар! Стая собак решила судьбу лыжного марафона на чемпионате России
OMG
Кошмар! Стая собак решила судьбу лыжного марафона на чемпионате России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android