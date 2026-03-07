«И сотрясение может быть». Известно состояние Кудисовой после столкновения с собакой на ЧР

Главный тренер сборной Ханты‑Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Турышев рассказал, как чувствует себя лыжница Алина Кудисова после столкновения с собакой во время марафона на чемпионате России. Кудисова после падения расплакалась и снялась с гонки.

— Как состояние Алины?

— После того как она вернулась после гонки и поехала домой, почувствовала головокружение и боли в голове. С нашим врачом она уехала в больницу, чтобы проверить своё состояние. Также есть проблема с копчиком, в связи с чем, как все видели, она хромала.

— Главное, чтобы перелома не было.

— Тут и перелом, и сотрясение мозга может быть. Одной такой гонкой можно закончить сезон, — приводит слова Турышева «Матч ТВ».