«Сильнейшие победили». Член президиума ФЛГР — об инциденте с собакой во время масс-старта

Член президиума ФЛГР Сергей Крянин прокомментировал инцидент с собакой во время масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске.

«Можно начать расследование, кого‑то наказать, что‑то сделать, но, по сути, медали уже разыграны и ничего с этим не сделать – сильнейшие победили. У Арины был шанс побороться за призовые места, она шла на свою лучшую гонку. Это стечение обстоятельств, на распределение медалей мы повлиять не можем», — приводит слова Крянина «Матч ТВ».

На одном из участков трассы перед группой лыжниц внезапно выбежала собака. Две спортсменки споткнулись о животное — первой упала Кудисова, затем на ногах не смогла устоять Кусургашева.