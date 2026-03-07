Скидки
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
«Сильнейшие победили». Член президиума ФЛГР — об инциденте с собакой во время масс-старта

Комментарии

Член президиума ФЛГР Сергей Крянин прокомментировал инцидент с собакой во время масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
07 марта 2026, суббота. 07:30 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
2:27:28.9
2
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+2:20.10
3
Екатерина Булычева
Ленинградская область
+2:27.00

«Можно начать расследование, кого‑то наказать, что‑то сделать, но, по сути, медали уже разыграны и ничего с этим не сделать – сильнейшие победили. У Арины был шанс побороться за призовые места, она шла на свою лучшую гонку. Это стечение обстоятельств, на распределение медалей мы повлиять не можем», — приводит слова Крянина «Матч ТВ».

На одном из участков трассы перед группой лыжниц внезапно выбежала собака. Две спортсменки споткнулись о животное — первой упала Кудисова, затем на ногах не смогла устоять Кусургашева.

