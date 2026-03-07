Скидки
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Лахти
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта в рамках девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.42,3. Второе место занял француз Люка Шанава, который отстал от лидера на 1,0 секунды. Замкнул тройку лучших представитель Италии Федерико Пеллегрино с результатом +2,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 11:35 МСК
Окончено

Лыжи, Кубок мира, 9-й этап, женщины, квалификация спринта, результат:

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.42,32.

2. Люка Шанава (Франция) — отставание 1,0.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,0.

4. Жуль Шаппа (Франция) +2,3.

5. Валерио Гронд (Швейцария) +2,7.

