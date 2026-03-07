Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе высказалась об инциденте со сбитыми собакой лыжницами на чемпионате России

Елена Вяльбе высказалась об инциденте со сбитыми собакой лыжницами на чемпионате России
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала неприятный инцидент, произошедший по ходу марафона на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске. На трассу выбежала собака и сбила двух лыжниц — Арину Кусургашеву и Алину Кудисову.

«Я не сталкивалась с подобной ситуацией, но, к огромному сожалению, такое бывает в разных видах спорта и в разных странах. Уверена, что в конкретной ситуации собаки были бездомные. Ещё до начала чемпионата России организаторы проводили работу с теми, кто привык гулять с собаками в районе дистанции. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Материалы по теме
«И сотрясение может быть». Известно состояние Кудисовой после столкновения с собакой на ЧР
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android