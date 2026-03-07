Елена Вяльбе высказалась об инциденте со сбитыми собакой лыжницами на чемпионате России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала неприятный инцидент, произошедший по ходу марафона на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске. На трассу выбежала собака и сбила двух лыжниц — Арину Кусургашеву и Алину Кудисову.

«Я не сталкивалась с подобной ситуацией, но, к огромному сожалению, такое бывает в разных видах спорта и в разных странах. Уверена, что в конкретной ситуации собаки были бездомные. Ещё до начала чемпионата России организаторы проводили работу с теми, кто привык гулять с собаками в районе дистанции. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить», — приводит слова Вяльбе ТАСС.