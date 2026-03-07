Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Я находилась в шоке». Крупицкая — о стае собак на трассе во время масс-старта на 50 км

«Я находилась в шоке». Крупицкая — о стае собак на трассе во время масс-старта на 50 км
Комментарии

Представляющая Санкт-Петербург лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала инцидент с собакой во время масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
07 марта 2026, суббота. 07:30 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
2:27:28.9
2
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+2:20.10
3
Екатерина Булычева
Ленинградская область
+2:27.00

«Ой, собаки… Даже не знаю, что сказать. Я находилась в шоке. После этого инцидента не могла настроиться до самого стадиона. Потом уже сконцентрировалась на смене лыж. Смена сегодня тоже тяжело прошла, потому что сильный снег засыпал крепления, поменять лыжи было очень проблематично», — приводит слова Крупицкой «РИА Новости Спорт».

На одном из участков трассы перед группой лыжниц внезапно выбежала собака. Две спортсменки споткнулись о животное — первой упала Кудисова, затем на ногах не смогла устоять Кусургашева.

Материалы по теме
Кошмар! Стая собак решила судьбу лыжного марафона на чемпионате России
OMG
Кошмар! Стая собак решила судьбу лыжного марафона на чемпионате России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android