«Я находилась в шоке». Крупицкая — о стае собак на трассе во время масс-старта на 50 км

Представляющая Санкт-Петербург лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала инцидент с собакой во время масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске.

«Ой, собаки… Даже не знаю, что сказать. Я находилась в шоке. После этого инцидента не могла настроиться до самого стадиона. Потом уже сконцентрировалась на смене лыж. Смена сегодня тоже тяжело прошла, потому что сильный снег засыпал крепления, поменять лыжи было очень проблематично», — приводит слова Крупицкой «РИА Новости Спорт».

На одном из участков трассы перед группой лыжниц внезапно выбежала собака. Две спортсменки споткнулись о животное — первой упала Кудисова, затем на ногах не смогла устоять Кусургашева.