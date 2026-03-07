Йонна Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лахти

Представительница Швеции Йонна Сундлинг выиграла спринт в рамках девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 3.02,90. Второе место заняла шведка Линн Сван, которая отстала от лидера на 0,17 секунды. Замкнула тройку лидеров представительница Германии Колетта Ридцек с отставанием 0,84 секунды. Россиянка Дарья Непряева не принимала участия в гонке.

Лыжи, Кубок мира, 9-й этап, женщины, спринт, результат:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.07,00.

2. Линн Сван (Швеция) – отставание 0,17.

3. Колетта Ридцек (Германия) +0,84.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +0,86.

5. Мои Илар (Швеция) +1,60.