Лыжи

Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт в рамках девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.49,84. Второе место занял норвежец Ларс Хегген, который отстал от лидера на 0,42 секунды. Замкнул тройку лучших представитель Франции Жуль Шаппа с результатом +1,77.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
07 марта 2026, суббота. 15:08 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:49.8
2
Ларс Хегген
Норвегия
+0.4
3
Жуль Шаппа
Франция
+1.8

Лыжи, Кубок мира – 2025/2026, 9-й этап, мужчины, спринт, результат:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.49,84.

2. Ларс Хегген (Норвегия) – отставание 0,42.

3. Жуль Шаппа (Франция) +1,77.

4. Яник Рибли (Швейцария) +1,84.

5. Филип Скари (Норвегия) +2,33.

