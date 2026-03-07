Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт в рамках девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.49,84. Второе место занял норвежец Ларс Хегген, который отстал от лидера на 0,42 секунды. Замкнул тройку лучших представитель Франции Жуль Шаппа с результатом +1,77.

Лыжи, Кубок мира – 2025/2026, 9-й этап, мужчины, спринт, результат:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.49,84.

2. Ларс Хегген (Норвегия) – отставание 0,42.

3. Жуль Шаппа (Франция) +1,77.

4. Яник Рибли (Швейцария) +1,84.

5. Филип Скари (Норвегия) +2,33.