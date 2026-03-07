Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти
Поделиться
11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт в рамках девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.49,84. Второе место занял норвежец Ларс Хегген, который отстал от лидера на 0,42 секунды. Замкнул тройку лучших представитель Франции Жуль Шаппа с результатом +1,77.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
07 марта 2026, суббота. 15:08 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:49.8
2
Ларс Хегген
Норвегия
+0.4
3
Жуль Шаппа
Франция
+1.8
Лыжи, Кубок мира – 2025/2026, 9-й этап, мужчины, спринт, результат:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.49,84.
2. Ларс Хегген (Норвегия) – отставание 0,42.
3. Жуль Шаппа (Франция) +1,77.
4. Яник Рибли (Швейцария) +1,84.
5. Филип Скари (Норвегия) +2,33.
Комментарии
- 7 марта 2026
-
15:22
-
15:15
-
13:44
-
13:02
-
12:11
-
11:56
-
11:55
-
11:35
-
10:04
-
09:40
-
09:24
-
09:20
- 6 марта 2026
-
21:26
-
21:00
-
19:50
-
16:45
-
16:01
-
14:49
-
10:38
- 5 марта 2026
-
18:50
-
15:46
-
15:38
-
15:16
-
09:45
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:00
-
06:26
-
00:58
-
00:35
-
00:29
- 4 марта 2026
-
21:30
-
21:16
-
21:03