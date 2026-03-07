Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Коростелёв потерял две позиции

Норвежский лыжник 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после спринтерской гонки на девятом этапе соревнования, который прошёл в Лахти (Финляндия). В его активе 1896 очков.
На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 1328 очков. Тройку лидеров замыкает Федерико Пеллегрино (Италия) с 1064 очками.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 7 марта. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1896 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1328.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1064.
4. Ларс Хегген (Норвегия) — 1063
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1008.
6. Гус Шумахер (США) — 897.
7. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.
8. Элиа Барп (Италия) — 794.
…
15. Савелий Коростелёв (Россия) — 635.
