Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Коростелёв потерял две позиции

Норвежский лыжник 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после спринтерской гонки на девятом этапе соревнования, который прошёл в Лахти (Финляндия). В его активе 1896 очков.

На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 1328 очков. Тройку лидеров замыкает Федерико Пеллегрино (Италия) с 1064 очками.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 7 марта. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1896 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1328.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1064.

4. Ларс Хегген (Норвегия) — 1063

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1008.

6. Гус Шумахер (США) — 897.

7. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.

8. Элиа Барп (Италия) — 794.

…

15. Савелий Коростелёв (Россия) — 635.