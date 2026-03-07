Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Коростелёв потерял две позиции

Комментарии

Норвежский лыжник 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после спринтерской гонки на девятом этапе соревнования, который прошёл в Лахти (Финляндия). В его активе 1896 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
07 марта 2026, суббота. 15:08 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:49.8
2
Ларс Хегген
Норвегия
+0.4
3
Жуль Шаппа
Франция
+1.8

На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 1328 очков. Тройку лидеров замыкает Федерико Пеллегрино (Италия) с 1064 очками.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 7 марта. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1896 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1328.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1064.
4. Ларс Хегген (Норвегия) — 1063
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1008.
6. Гус Шумахер (США) — 897.
7. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.
8. Элиа Барп (Италия) — 794.

15. Савелий Коростелёв (Россия) — 635.

Комментарии
