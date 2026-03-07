Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс уверенно лидирует, Непряева — 20-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс остаётся лидером в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1808 очков. На втором месте находится шведка Моа Илар (1562 очка). Россиянка Дарья Непряева на текущий момент занимает 20-ю строчку (612).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
07 марта 2026, суббота. 14:57 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:07.0
2
Линн Сван
Швеция
+0.1
3
Колетта Ридцек
Германия
+0.8

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 7 марта:

1. Джессика Диггинс (США) – 1808 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1562.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1285.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 898.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 858.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) – 857.
7. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 849.
8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 841.
9. Тереза Штадлобер (Австрия) — 811.
10. Юханна Матинтало (Финляндия) – 810.

20. Дарья Непряева (Россия) — 612.

