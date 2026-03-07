Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс уверенно лидирует, Непряева — 20-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс остаётся лидером в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1808 очков. На втором месте находится шведка Моа Илар (1562 очка). Россиянка Дарья Непряева на текущий момент занимает 20-ю строчку (612).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 7 марта:
1. Джессика Диггинс (США) – 1808 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1562.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1285.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 898.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 858.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) – 857.
7. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 849.
8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 841.
9. Тереза Штадлобер (Австрия) — 811.
10. Юханна Матинтало (Финляндия) – 810.
…
20. Дарья Непряева (Россия) — 612.
- 7 марта 2026
-
19:49
-
19:40
-
15:22
-
15:15
-
13:44
-
13:02
-
12:11
-
11:56
-
11:55
-
11:35
-
10:04
-
09:40
-
09:24
-
09:20
- 6 марта 2026
-
21:26
-
21:00
-
19:50
-
16:45
-
16:01
-
14:49
-
10:38
- 5 марта 2026
-
18:50
-
15:46
-
15:38
-
15:16
-
09:45
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:00
-
06:26
-
00:58
-
00:35
-
00:29
- 4 марта 2026
-
21:30