Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс уверенно лидирует, Непряева — 20-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс остаётся лидером в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1808 очков. На втором месте находится шведка Моа Илар (1562 очка). Россиянка Дарья Непряева на текущий момент занимает 20-ю строчку (612).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 7 марта:

1. Джессика Диггинс (США) – 1808 очков.

2. Моа Илар (Швеция) – 1562.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 1285.

4. Хейди Венг (Норвегия) — 898.

5. Надине Фендрих (Швейцария) — 858.

6. Йонна Сундлинг (Швеция) – 857.

7. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 849.

8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 841.

9. Тереза Штадлобер (Австрия) — 811.

10. Юханна Матинтало (Финляндия) – 810.

…

20. Дарья Непряева (Россия) — 612.