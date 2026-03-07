Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Дальквист сохранила лидерство, Непряева — 50-я

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Дальквист сохранила лидерство, Непряева — 50-я
Комментарии

Шведская лыжница Майя Дальквист лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 660 очков.

Вторую строчку занимает ещё одна шведка Йоханна Хагстрём (615). Тройку сильнейших замыкает швейцарка Надине Фендрих (610). Россиянка Дарья Непряева располагается на 50-й строчке (75).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:

1. Майя Дальквист (Швеция) – 660.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 615.
3. Надине Фендрих (Швейцария) – 610.
4. Колетта Ридцек (Германия) – 539.
5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 531.
6. Линн Сван (Швеция) – 525.
7. Моа Илар (Швеция) – 524.
8. Джессика Диггинс (США) – 507.
9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 465.
10. Лаура Гиммлер (Германия) – 434.

50. Дарья Непряева (Россия) – 77.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Крупицкая выиграла сумасшедший «полтинник» на ЧР-2026. Лыжница убежала от собак и соперниц
Крупицкая выиграла сумасшедший «полтинник» на ЧР-2026. Лыжница убежала от собак и соперниц
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android