Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Дальквист сохранила лидерство, Непряева — 50-я

Шведская лыжница Майя Дальквист лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 660 очков.
Вторую строчку занимает ещё одна шведка Йоханна Хагстрём (615). Тройку сильнейших замыкает швейцарка Надине Фендрих (610). Россиянка Дарья Непряева располагается на 50-й строчке (75).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:
1. Майя Дальквист (Швеция) – 660.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 615.
3. Надине Фендрих (Швейцария) – 610.
4. Колетта Ридцек (Германия) – 539.
5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 531.
6. Линн Сван (Швеция) – 525.
7. Моа Илар (Швеция) – 524.
8. Джессика Диггинс (США) – 507.
9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 465.
10. Лаура Гиммлер (Германия) – 434.
…
50. Дарья Непряева (Россия) – 77.