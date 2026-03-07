Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Дальквист сохранила лидерство, Непряева — 50-я

Шведская лыжница Майя Дальквист лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 660 очков.

Вторую строчку занимает ещё одна шведка Йоханна Хагстрём (615). Тройку сильнейших замыкает швейцарка Надине Фендрих (610). Россиянка Дарья Непряева располагается на 50-й строчке (75).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:

1. Майя Дальквист (Швеция) – 660.

2. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 615.

3. Надине Фендрих (Швейцария) – 610.

4. Колетта Ридцек (Германия) – 539.

5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 531.

6. Линн Сван (Швеция) – 525.

7. Моа Илар (Швеция) – 524.

8. Джессика Диггинс (США) – 507.

9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 465.

10. Лаура Гиммлер (Германия) – 434.

…

50. Дарья Непряева (Россия) – 77.