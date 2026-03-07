Скидки
Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо уверенно лидирует, Коростелёв — 71-й

Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026. В активе норвежца 760 очков.

На втором и третьем местах также находятся норвежские лыжники Ларс Хегген (552) и Оскар Опстад Вике (460). Российский лыжник Савелий Коростелёв занимает 71-ю строчку (52).

Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026 на 7 марта:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 760 очков.
2. Ларс Хегген (Норвегия) – 552.
3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 460.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 454.
5. Эвен Нортуг (Норвегия) – 432.
6. Жуль Шаппа (Франция) – 407.
7. Яник Рибли (Швейцария) – 382.
8. Бен Огден (США) – 374.
9. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 360.
10. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 355.

71. Савелий Коростелёв (Россия) – 52.

Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Календарь Кубка мира - 2025/2026
