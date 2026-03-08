Кубок мира, 9-й этап: во сколько начало гонки с участием Дарьи Непряевой, где смотреть

Сегодня, 8 марта, в Лахти (Финляндия) в рамках девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем. Начало запланировано на 12:30 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км свободным стилем. Старт-лист (частично):

5. Линн Сван (Швеция).

17. Надине Фендрих (Швейцария).

20. Моа Лундгрен (Швеция).

32. Хейди Венг (Норвегия).

34. Майя Дальквист (Швеция).

36. Моа Илар (Швеция).

40. Фрида Карлссон (Швеция).

42. Джессика Диггинс (США).

44. Йонна Сундлинг (Швеция).

50. Дарья Непряева (Россия).

52. Тереза Штадлобер (Австрия).

56. Кертту Нисканен (Финляндия).

58. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).