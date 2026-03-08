Скидки
Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
Главная Лыжи Новости

Лыжи, Кубок мира, 9-й этап: во сколько начало гонки с участием Савелия Коростелёва, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 8 марта, в Лахти (Финляндия) в рамках девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская гонка с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем. Начало запланировано на 14:15 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км свободным стилем. Старт-лист (частично):

40. Вильям Порома (Швеция).
46. Федерико Пеллегрино (Италия).
48. Гус Шумахер (США).
50. Савелий Коростелёв (Россия).
52. Уго Лапалус (Франция).
54. Йоханнес Клебо (Норвегия).
56. Ийво Нисканен (Финляндия).
60. Мика Фермойлен (Австрия).
62. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).
64. Маттис Стенсхаген (Норвегия).
66. Харальд Амундсен (Норвегия).
68. Андреас Рее (Норвегия).

