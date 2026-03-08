Александр Большунов выиграл марафон на 50 км на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 50 км свободным стилем в рамках чемпионата России — 2026 в Южно-Сахалинске. Он преодолел дистанцию за 2:15.52,5.

Второе место занял Андрей Мельниченко с отставанием от победителя 40,3 секунды. Тройку призёров замкнул Евгений Семяшкин (+41,2).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Масс-старт на 50 км свободным стилем, мужчины. Результаты: