Главная Лыжи Новости

«Думала, сознание потеряю». Кусургашева — о столкновении с собакой в гонке на ЧР-2026

Российская лыжница Арина Кусургашева рассказала о последствиях столкновения с собакой на трассе марафона на 50 км в рамках чемпионата России — 2026 в Южно-Сахалинске.

«С собакой не повезло. Вообще было три собаки. Я врезалась в одну. Видела их, с двумя столкновения избежала, но одна осталась, выскочила под ноги. Я и влетела в неё на скорости. Ноги нормально, ребро немного ушибла. Рука маленько болит.

Не почувствовала, что в меня влетела [Алина] Кудисова. Инвентарь цел. Думала, догоню, но не получилось. Но потом начались мышечные судороги. Думала, сознание потеряю, но дотерпела до конца гонки», — приводит слова Кусургашевой «Матч ТВ».

