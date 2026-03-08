Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Думала, отправила деньги мошенникам». Крупицкая — об отказе в нейтральном статусе от FIS

«Думала, отправила деньги мошенникам». Крупицкая — об отказе в нейтральном статусе от FIS
Комментарии

Российская лыжница Евгения Крупицкая рассказала, что недавно получила отказ в получении нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

— Готова поехать на Кубок мира?
— Очень бы хотела туда поехать и там соревноваться. Даша Непряева себя хорошо показывает там. Мне недавно пришёл отказ на нейтральный статус. Это было 3 марта. В FIS просрочили рассмотрение. Причину они не указали. Просто отказ. После того как отказ не пришел за 30 дней, думала, что отправила деньги мошенникам, — приводит слова Крупицкой «Матч ТВ».

В субботу, 8 марта, Евгения Крупицкая стала чемпионкой России в марафоне на 50 км.

Материалы по теме
Крупицкая выиграла сумасшедший «полтинник» на ЧР-2026. Лыжница убежала от собак и соперниц
Крупицкая выиграла сумасшедший «полтинник» на ЧР-2026. Лыжница убежала от собак и соперниц
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android