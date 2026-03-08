«Думала, отправила деньги мошенникам». Крупицкая — об отказе в нейтральном статусе от FIS

Российская лыжница Евгения Крупицкая рассказала, что недавно получила отказ в получении нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

— Готова поехать на Кубок мира?

— Очень бы хотела туда поехать и там соревноваться. Даша Непряева себя хорошо показывает там. Мне недавно пришёл отказ на нейтральный статус. Это было 3 марта. В FIS просрочили рассмотрение. Причину они не указали. Просто отказ. После того как отказ не пришел за 30 дней, думала, что отправила деньги мошенникам, — приводит слова Крупицкой «Матч ТВ».

В субботу, 8 марта, Евгения Крупицкая стала чемпионкой России в марафоне на 50 км.