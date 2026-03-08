Александр Большунов стал 30-кратным чемпионом России по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов завоевал 30-е в карьере золото на чемпионатах России. Сегодня, 8 марта, он одержал победу в масс-старте на 50 км свободным стилем в Южно-Сахалинске.

В 2026 году Большунов взял четыре золота на чемпионате России (разделка, смешанная эстафета, спринт, марафон). Его личным рекордом являются пять побед в рамках одного национального первенства (2022 и 2025 годы).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Масс-старт на 50 км свободным стилем, мужчины. Результаты: