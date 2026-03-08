Скидки
Лыжи

Ски-альпинистка Анастасия Пшеничная выиграла золото чемпионата Европы — 2026 среди юниоров

Ски-альпинистка Анастасия Пшеничная выиграла золото чемпионата Европы — 2026 среди юниоров
Комментарии

Российская ски-альпинистка Анастасия Пшеничная завоевала золотую медаль чемпионата Европы — 2026 среди юниоров в вертикальной гонке. Она преодолела дистанцию за 40.45,1. Соревнования проходят в Шахдаге (Азербайджан).

Второе место заняла представительница Польши Наталия Бобровская с отставанием 1.12,9. Тройку призёров замкнула Рабия Булут из Турции (+1.58,8).

На чемпионате Европы — 2026 Пшеничная стала обладательницей серебряной медали в индивидуальной гонке, а также выиграла бронзу с Рустамом Елчяном в смешанной эстафете.

В среду, 4 марта, серебряный призёр Олимпиады-2026 Никита Филиппов выиграл золотую медаль чемпионата Европы — 2026 в спринте.

