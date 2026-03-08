Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов — о победе в марафоне на ЧР: не то состояние, когда можешь уверенно выигрывать

Большунов — о победе в марафоне на ЧР: не то состояние, когда можешь уверенно выигрывать
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в масс-старте на 50 км свободным стилем в Южно-Сахалинске. Его преимущество над вторым местом составило 40 секунд.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2026, воскресенье. 07:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:15:52.5
2
Андрей Мельниченко
ХМАО-Югра
+40.30
3
Евгений Семяшкин
Республика Коми
+41.20

«Сегодня удалось выиграть. В принципе, как это раньше получалось, с отрывом. Но пока не то самочувствие, не то состояние, когда ты можешь уверенно бежать и выигрывать. Пока это ещё не то состояние. Но я рад, что обретаю его. Уже могу бороться с ребятами и показывать быстрые секунды», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Масс-старт на 50 км свободным стилем, мужчины. Результаты:

  1. Александр Большунов — 2:15.52,5.
  2. Андрей Мельниченко — отставание 40,3.
  3. Евгений Семяшкин +41,2.
Материалы по теме
Александр Большунов стал 30-кратным чемпионом России по лыжным гонкам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android