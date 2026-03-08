Большунов — о победе в марафоне на ЧР: не то состояние, когда можешь уверенно выигрывать
Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в масс-старте на 50 км свободным стилем в Южно-Сахалинске. Его преимущество над вторым местом составило 40 секунд.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2026, воскресенье. 07:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:15:52.5
2
Андрей Мельниченко
ХМАО-Югра
+40.30
3
Евгений Семяшкин
Республика Коми
+41.20
«Сегодня удалось выиграть. В принципе, как это раньше получалось, с отрывом. Но пока не то самочувствие, не то состояние, когда ты можешь уверенно бежать и выигрывать. Пока это ещё не то состояние. Но я рад, что обретаю его. Уже могу бороться с ребятами и показывать быстрые секунды», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».
