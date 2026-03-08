Большунов — о победе в марафоне на ЧР: не то состояние, когда можешь уверенно выигрывать

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в масс-старте на 50 км свободным стилем в Южно-Сахалинске. Его преимущество над вторым местом составило 40 секунд.

«Сегодня удалось выиграть. В принципе, как это раньше получалось, с отрывом. Но пока не то самочувствие, не то состояние, когда ты можешь уверенно бежать и выигрывать. Пока это ещё не то состояние. Но я рад, что обретаю его. Уже могу бороться с ребятами и показывать быстрые секунды», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Масс-старт на 50 км свободным стилем, мужчины. Результаты:

Александр Большунов — 2:15.52,5. Андрей Мельниченко — отставание 40,3. Евгений Семяшкин +41,2.