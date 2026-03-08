Большунов высказался об инциденте с собаками во время женского марафона на ЧР-2026

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал инцидент в женском марафоне на 50 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске, в котором выбежавшая на трассу собака сбила двух лыжниц — Алину Кудисову и Арину Кусургашеву.

«Сегодня такая погода была, что не для собак, мне кажется, они там спрятались и уже не выходили после вчерашнего. Потому что вчера была опасная ситуация. Там нельзя было предсказать, потому что она вроде бы убегала, но убегать собаке было некуда, и она уже возвращалась. И тут стечение обстоятельств, так сказать», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».