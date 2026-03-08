Скидки
Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева заняла четвёртое место в классической разделке на этапе Кубка мира в Лахти

Дарья Непряева заняла четвёртое место в классической разделке на этапе Кубка мира в Лахти
Комментарии

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева финишировала на четвёртом месте в гонке с раздельного старта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию 10 км за 26.14,1.

От победительницы гонки, шведки Фриды Карлссон, Непряева отстала на 16,5 секунды. Дарья показала свой лучший в карьере результат на этапе Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:57.6
2
Линн Сван
Швеция
+4.1
3
Джессика Диггинс
США
+6.2

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты:

  1. Фрида Карлссон (Швеция) — 25.57,6.
  2. Линн Сван (Швеция) — отставание 4,1.
  3. Джессика Диггинс (США) +6,2.
  4. Дарья Непряева (Россия) +16,5.
  5. Хейди Венг (Норвегия) +17,0.
