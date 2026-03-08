Дарья Непряева заняла четвёртое место в классической разделке на этапе Кубка мира в Лахти

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева финишировала на четвёртом месте в гонке с раздельного старта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию 10 км за 26.14,1.

От победительницы гонки, шведки Фриды Карлссон, Непряева отстала на 16,5 секунды. Дарья показала свой лучший в карьере результат на этапе Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты: